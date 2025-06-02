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Ямальским авторам помогут издать свои книги

Ямальским авторам помогут издать свои книги

Редакционно-издательская комиссия округа объявила о продолжении приёма заявок на издание книг. Авторы, пишущие о жизни, культуре и истории региона, могут получить поддержку в печати своих произведений за счёт средств окружного бюджета.

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