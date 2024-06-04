ВТБ и Альфа-Банк обменяются данными о счетах клиентов

ВТБ и Альфа-Банк реализуют пилотный проект по внедрению стандарта открытого банкинга — новая технология позволит клиентам видеть все свои счета и продукты в одном личном кабинете и там же совершать по ним операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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