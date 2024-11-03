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  • Сергей
    Надо чтобы адекватные нормальные крымские татары порубили этих гандонов шашками на площади!!!!Осторожно! В Крым...
  • Коська
    Вот теперяча и пожалеешь - отчего до сих пор не отменили мораторий на смертную казнь????Осторожно! В Крым...
  • Юрий Зубрин
    Собрать и выслать к ебеням ....Лишить гражданства !Осторожно! В Крым...

Экс-командир снайперов ВСУ: Членство в НАТО – самообман

Экс-командир снайперов ВСУ: Членство в НАТО – самообман

Вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Запада остаётся открытым, поскольку членство в НАТО – это самообман, что было понятно ещё тогда, когда курс в Североатлантический альянс вносили в украинскую Конституцию.

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