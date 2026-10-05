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Царьград

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Суд взыскал с нижегородского ОКО почти 39 млн рублей за поставку

Суд взыскал с нижегородского ОКО почти 39 млн рублей за поставку

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с АО «Объединенный коммунальный оператор» в пользу ООО «РКС-Чистые воды» задолженность за поставленный в июне товар в рамках первого этапа модернизации Нижегородской станции аэрации.

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