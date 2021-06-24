Что происходит в стране?!

Мир пристрастенПолитикаЧто происходит в стране?! Дело даже не в обязательной вакцинации, которую вводят в Москве, Московской области и ряде иных регионов страны.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоссиянинАффтор!!! ЛЮДИ УМИРАЮТ!!!Виктор ШиховцевОни умирают всегда. Поводы разные. Тяжесть болезни сильно преувеличена. Исхожу из опыта болезни себя и всей родни. А так же из сообщения, что ВОЗ обнаружила нарушения при производстве вакцины Вектор.Петр ШипиловВообще-то всё странно как- то получатся. Нас власти травят пальмовым маслом, завозят с Запада ядерные отходы, проводят социальный геноцид, давят налогами и ценами, увеличивают пенсионный возраст, окончательно оптимизировали советскую медицину, а тут вдруг такая забота о населении при пандемии короны? Просто властям нужно отбить затраченные средства и сфабриковать осенью выборы в пользу ЕР.виктор ЧикамасовПрава человека... А эти антипрививочники мои права не нарушают??? Если один из этих заразит другого, это что?? По моему это есть преднамеренное заражение. Что автор скажешь на это. В СССР БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ-ПРИВИВАТЬ ВСЕХ. И что.?? А тут куча недоумков(а недоумков ли) орут- нет прививкам, а сами. Рупь за сто привиты.Борис ВиленскийХрен бы с ними, с ковидиссидентами ( не хотят жить - их дело), но они превращаются в бактериологическое оружие.Василий КиташовНе надо бы смешивать НЕОБХОДИМОСТЬ что-то делать, поскольку сотни людей у нас ежедневно умирают от ковида с тем, как это делается. Законы и заявления должностных лиц надо изменить, если это поможет борьбе с ковидом, вот и всё.Комментировать
Свежие комментарии