Расширение мегаместорождения нефти в Казахстане даст толчок кризису ОПЕК+

Риторика Трампа о новой эре бурения в США не проходит даром для всей отрасли. Теперь многие государства-экспортеры сырья желают последовать примеру Америки и увеличить добычу, провоцируя крах общего энергорынка и организаций, призванных предотвратить это.
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