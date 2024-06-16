Мать Анастасии Заворотнюк приходила в церковь за несколько часов до смерти дочери

Актриса скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с онкологией.Мать заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, полюбившейся зрителю за сериал «Моя прекрасная няня», приходился в церковь за несколько часов до смерти дочери.