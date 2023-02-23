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Конструктор Соловьев заявил, что «Союз МС-22» повредил метеороид размером с головку спички

Конструктор Соловьев заявил, что «Союз МС-22» повредил метеороид размером с головку спички

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» был поврежден метеороидом, размер которой соответствует спичечной головке, заявил руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

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