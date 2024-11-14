Тяжелые болезни, анорексия, внебрачные дети и скандальны разводы: как сложились жизни актеров из нашумевшего сериала «Кадетство»

С момента выхода сериала «Кадетство» прошло почти 18 лет. Благодаря нашумевшей киноленте многие молодые актеры прославились на всю страну.
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