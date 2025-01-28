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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окружение Хименеса шокировано предложением «Милана» – клуб был готов дать 20 млн евро и 10% от перепродажи. «Фейеноорд» хочет около 40 млн

По информации Fox Sports, окружение мексиканского футболиста шокировано низким предложением со стороны итальянского клуба.

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