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Важный сигнал: как федеральные власти отреагировали на слухи о мобилизации

Важный сигнал: как федеральные власти отреагировали на слухи о мобилизации

Информация о якобы возможной мобилизации в России продолжает циркулировать в медиа-пространстве, несмотря на однозначные заявления об отсутствии необходимости в ее проведении со стороны представителей федеральных властей.

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