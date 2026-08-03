Важный сигнал: как федеральные власти отреагировали на слухи о мобилизации

Информация о якобы возможной мобилизации в России продолжает циркулировать в медиа-пространстве, несмотря на однозначные заявления об отсутствии необходимости в ее проведении со стороны представителей федеральных властей.
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