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Польша готовится принять беженцев из Украины. Помогать им хотят не все

Польша готовится принять беженцев из Украины. Помогать им хотят не все

Городок Перемышль на юго-востоке Польши расположен всего в десяти километрах от украинской границы. Нарядные дома вокруг рыночной площади напоминают о старом габсбургском шарме — когда-то эта часть нынешней Польши входила в состав Австро-Венгрии.

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