Польша готовится принять беженцев из Украины. Помогать им хотят не все

Городок Перемышль на юго-востоке Польши расположен всего в десяти километрах от украинской границы. Нарядные дома вокруг рыночной площади напоминают о старом габсбургском шарме — когда-то эта часть нынешней Польши входила в состав Австро-Венгрии.