Происшествия

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В Омской области сотрудники полиции пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона

Сотрудники УНК УМВД России по Омской области пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовали двое жителей Новосибирска.

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