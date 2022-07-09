Молодое пополнение КФл осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки

Молодое пополнение КФл осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки

С молодым пополнением проводится комплекс мероприятий по тактической, инженерной, огневой, физической подготовке, военной медицине, топографии, радиационной, химической и биологической защите.

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