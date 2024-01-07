ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 7 января сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман.
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