В Саратове полицейский и именитый спортсмен-общественник провели для студентов спортивное мероприятие

В целях профилактики незаконного оборота наркотиков и пропаганды здорового образа жизни в ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» состоялось спортивное мероприятие, инициаторами которого выступили сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями регионального отделения Общероссийской общественной антинаркотической организации «Антидилер».
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