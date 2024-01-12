Mandiant выявила хакерскую схему, благодаря которой из кошельков Solana похищено токенов SOL на сумму около $1 млн

Компания по кибербезопасности Mandiant раскрыла обширную кибератаку под именем CLINKSINK, которая, используя фишинговые страницы и вредоносные смарт-контракты, успешно вывела около $1 млн в токенах SOL из кошельков в сети Solana.
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