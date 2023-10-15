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Рубль послушался президента: каким будет курс до конца года

Рубль послушался президента: каким будет курс до конца года

Президент РФ Владимир Путин 13 октября рассказал о причинах, по которым он подписал указ об обязательной продаже валютной выручки: для бюджета нашей страны нужно, чтобы курс доллара был «чуть-чуть пониже».

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