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Заядлый прогульщик: на Кубани лишили полномочий депутата

Заядлый прогульщик: на Кубани лишили полномочий депутата

Выяснилось, что за последние полгода он без уважительной причины прогулял все заседания.На Кубани депутата, который на протяжении шести месяцев уклонялся от исполнения обязанностей в органе местного самоуправления, отстранили от должности.

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