Корабль "Союз МС-26" с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).
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