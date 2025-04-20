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Корабль "Союз МС-26" с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту вернулся на Землю

Корабль "Союз МС-26" с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС).

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