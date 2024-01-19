Главная Мир Приходько Александр Опубликована вчера в 21:13 UNEP создаст центр оценки рисков для своей финансовой инициативы Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в 2024 году будет открыт Центр оценки рисков для финансовой инициативы UNEP.
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