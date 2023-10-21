Госавтоинспекторы Рязанского района обратились к гражданам через громкоговорители

Рязанцев попросили соблюдать ПДД. Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно по «зебре», также обратили внимание на необходимость использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.
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