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62ИНФО | Новости Рязани

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Госавтоинспекторы Рязанского района обратились к гражданам через громкоговорители

Госавтоинспекторы Рязанского района обратились к гражданам через громкоговорители

Рязанцев попросили соблюдать ПДД. Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно по «зебре», также обратили внимание на необходимость использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.

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