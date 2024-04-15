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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Бизнесмены принимают в проекте активное участие Проект «Сделано в Москве» стремительно развивается. По информации мэра Сергея Собянина, озвученной им у себя в Телеграме, только с начала 2024 года к проекту присоединились более 480 предпринимателей.

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