Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

Бизнесмены принимают в проекте активное участие Проект «Сделано в Москве» стремительно развивается. По информации мэра Сергея Собянина, озвученной им у себя в Телеграме, только с начала 2024 года к проекту присоединились более 480 предпринимателей.
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