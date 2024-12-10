«Мусорные» вопросы – снова на повестке дня

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному сектору и тарифам поддержал проекты федеральных законов, касающихся ликвидации несанкционированных свалок и обустройства площадок накопления мусора.
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