В Красногвардейском районе минувшей ночью спасатели тушили четыре автомобиля. На шоссе Революции после полуночи вспыхнуло грузовое авто.
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В Красногвардейском районе минувшей ночью спасатели тушили четыре автомобиля. На шоссе Революции после полуночи вспыхнуло грузовое авто.