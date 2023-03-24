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Алек Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили предыдущий фильм "Суперсмерч"

Алек Болдуин и продюсеры "Ржавчины" выпустили предыдущий фильм "Суперсмерч"

В выходные 17-19 марта в кинотеатрах Запада был показан фильм-катастрофа "Суперсмерч". Это плод предыдущего сотрудничества между актером Алеком Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве, и несколькими продюсерами злополучного вестерна.

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