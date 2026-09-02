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Сибирь может получить системы накопления энергии

Сибирь может получить системы накопления энергии

Власти оценивают эффективность технологии Системы накопления энергии могут начать использоваться ещё в одном энергодефицитном регионе России — Сибири.

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