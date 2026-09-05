Путин присвоил мэру Москвы Собянину звание Героя Труда России

Звание присвоено за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов столицы.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
- А Россия и США обсу...
- Почему бразильски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым