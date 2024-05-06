В Петербурге на заводе грузовик с щебнем задавил водителя

Трагедия случилась на улице Тельмана Полиция Петербурга разбирается в ДТП, в котором большегруз наехал на шофера на территории завода на улице Тельмана, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии