Пашинян после гибели 4 армянских солдат проговорился о секретном приказе Минобороны

Премьер республики заявил, что военное ведомство приказало не провоцировать эскалацию на границе с АзербайджаномПремьер-министр Армении прокомментировал провокацию, в результате которой 13 февраля погибли 4 армянских солдата.
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