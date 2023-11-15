В Приозерском районе Ленобласти завершили строительство межпоселкового газопровода

Он позволит подключиться к газоснабжению жителям 195 домовладений и квартир, а также двум котельным. В Приозерском районе Ленинградской области завершили строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 12,5 км от ГРС «Коммунары» к посёлку Плодовое с отводом на посёлок Тракторное.