В Приозерском районе Ленобласти завершили строительство межпоселкового газопровода

Он позволит подключиться к газоснабжению жителям 195 домовладений и квартир, а также двум котельным. В Приозерском районе Ленинградской области завершили строительство межпоселкового газопровода протяжённостью 12,5 км от ГРС «Коммунары» к посёлку Плодовое с отводом на посёлок Тракторное.
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