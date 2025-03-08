Где и почему запрещена реклама с Бредом Питтом и другие малоизвестные факты о знаменитостях

Жизнь актеров, певцов и других медийных личностей всегда привлекает внимание. Поклонники наблюдают за своими кумирами со всех уголков планеты, а самые преданные из них знают наизусть биографию любимых звезд до самых мелких деталей.
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