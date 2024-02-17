Чем заменить средства для мытья посуды

В жизни каждой хозяйки могут быть непредвиденные ситуации. Если у вас много гостей, гора немытой посуды и как назло закончился главный помощник в борьбе с налетом, то не спешите расстраиваться — у вас дома наверняка есть средства, которые придут на помощь.