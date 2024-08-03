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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья» подписали защитника сборной Чили Гальдамеса

Контракт с чилийцем рассчитан до конца сезона-2026/27. Томас будет выступать под номером 3.   Два последних сезона он выступал за аргентинский «Годой Крус».

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