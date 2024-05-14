Командир «Эспаньолы» прокомментировал назначение нового министра обороны

Командир 88 ДРШБ «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной «Испанец») выразил большие надежды на реформирование экономического блока системы вооруженных сил России в связи с назначением министром обороны страны вице-премьера Андрея Белоусова.
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