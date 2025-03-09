Земан: только Трамп может договориться о решении украинского конфликта Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News PhotosAaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп является единственным политиком, способным достичь урегулирования конфликта на Украине.
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