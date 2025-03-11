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Ямальские семьи участников СВО освободят от платы за наем служебного жилья

Ямальские семьи участников СВО освободят от платы за наем служебного жилья

Дмитрий Артюхов одобрил предложение первого вице-спикера Законодательного Собрания ЯНАО Алексея Ситникова изменить коэффициент для расчета платы за наем муниципального жилья для нанимателя, находящегося в зоне специальной военной операции.

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