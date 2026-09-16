Would NATO Membership for Ukraine Undermine Article 5 Itself?

In 2025, Jennifer Kavanaugh and Christopher McCallion wrote, “Armed Neutrality for Ukraine Is NATO’s Least Poor Option,” where they made the case for armed neutrality over full NATO membership as the wiser course for both Ukraine and NATO.
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