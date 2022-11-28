Максим Третьяк о давлении из-за фамилии: «Комментарии были и будут. Я иду своей дорогой. Тяжело, но кому легко?»

Максим Третьяк ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» со счетом 2:6. – Как оцените результаты матча? Была особая мотивация на такой клуб, как «Ак Барс»? У вас сейчас неудачная серия идет из поражений.
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