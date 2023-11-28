«Абсурдность понятна с самого начала»: Михаила Светова объявили в розыск из-за песни

МВД объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова. Ранее против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, причиной могла стать выложенная в сеть видеозапись с исполнением песни «Ах, Бандера, украинский апостол!».
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