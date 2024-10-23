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Shot: Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

Shot: Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

Учащийся школы №9 в Губкинском пронес в школу травматический пистолет и открыл стрельбу, ранив одного школьника.

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