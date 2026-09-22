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Царьград

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В Самаре после атаки БПЛА пострадали несколько многоквартирных домов

В Самаре после атаки БПЛА пострадали несколько многоквартирных домов

Противник целился в промышленные объекты, но под ударом оказалась гражданская инфраструктура.Минувшей ночью Самара подверглась массированной атаке беспилотников.

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