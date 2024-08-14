Вспышка туберкулеза со смертельным исходом зафиксирована в двух бригадах ВСУ

На подконтрольных территориях в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) выявлена вспышка открытой формы туберкулеза со смертельным исходом среди личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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