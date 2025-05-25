Моджахед, стрелявший в русских, на Красной площади учит нас жить по шариату: "Хочу гражданство"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В Россию приехал курганец Сергей Красноперов, который дезертировал из армии в Афганистане в 1984 году – с оружием перешел на сторону моджахедов, принял ислам, сменив имя на Мохаммад, женился, отказался от Родины и получил афганский паспорт.