27 февраля 2024 года в рамках профилактической акции ´Ребенок - главный пассажир´, которая направлена на повышение уровня до...

27 февраля 2024 года в рамках профилактической акции ´Ребенок - главный пассажир!´, которая направлена на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности юных пассажиров, наше дошкольное учреждение посетил инспектор ДПС ОГАИ УВД Бобруйского ГИК младший лейтенант милиции Матвейчик Андрей Дмитриевич.
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