«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

С Станислава За Державу обидно. Неужели нам надо чтобы нас унизили, обавляли в грязи, а затем мы отряхнемся, поднимимся и ответим. Отмываться всегда сложнее.

НЭ Наталья Эрнст Ничего, подождём. Наша страна приростает территориями, а они наоборот... Скоро у них и половины не останется. А эта мразь (зеля), каждый день просыпается и думает, доживёт ли он до вечера. Чего ещё ждать от моськи.