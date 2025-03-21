Дмитрий Родионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Иван Мезюхо Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил Владимир Зеленский, комментируя решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел
Комментарии
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С
Станислава
За Державу обидно. Неужели нам надо чтобы нас унизили, обавляли в грязи, а затем мы отряхнемся, поднимимся и ответим. Отмываться всегда сложнее.
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ничего, подождём. Наша страна приростает территориями, а они наоборот... Скоро у них и половины не останется. А эта мразь (зеля), каждый день просыпается и думает, доживёт ли он до вечера. Чего ещё ждать от моськи.
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10 час.
Александр Ляшенко
Ни один диалог ни одна договорённость во время СВО. абсолютно ничем хорошим,для России, не заканчивалась и эти переговоры идут по тому же сценарию, и не дай бог, Путин снова объявит, как его обманули.Но доколе народ то свой дурачить?
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3 час.
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