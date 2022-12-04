Блог Владислава Кочерыжкина

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Мёртвые отношения — признаки того, что вам пора расстаться

Мёртвые отношения — признаки того, что вам пора расстаться

Мёртвые отношения — это союз мужчины и женщины, продолжающий существовать на принципах инерции, но обреченный на скорый провал по причине отсутствия достаточного уровня уважения, заинтересованности и привязанности одного или обоих его участников.

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