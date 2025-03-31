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Юрист «Кубани» спас от смерти болельщика на матче Второй лиги

Юрист «Кубани» спас от смерти болельщика на матче Второй лиги

Юрист краснодарской «Кубани» Дмитрий Апальков спас жизнь болельщику перед матчем против астраханского «Волгаря» во Второй лиге-А, сообщает пресс-служба кубанцев.

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