Тульская область отправила книги и подарки в Мариуполь

Библиотеки Мариуполя получили гуманитарную посылку из Тульской области. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева в дар передано более 300 книг, включая издания, посвященные истории Тульского кремля и героическому прошлому региона.
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