Строгое вегетарианство или веганство – это отказ человека от употребления любых продуктов эксплуатации животных.
Любители овощей: 7 мифов о веганстве
Комментарии
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soylosan
Деформация налицо. Не вижу статей как хорошо быть мясоедом. А вегано-вегетарианские сказки на каждом шагу. Активно, агрессивно, нахрапом. Правду с ложью вместе да покруче. Истерику в метро сложно забыть. Рядом сидит и ежится субтильный молодой человек. Аж изаертелся. Потом выдаёт я веган, ваша кожаная сумка давит на мои вибрации. А сумочка то из кожзама была. Вот вам и весь веган.
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14 час.
Ольга Лосева
Да уж, кожезам, давящий на плечи - истерия! Я считаю, что веганы (если не по здоровью) точно психи, это такая новая религия. Я люблю животных, но люди хищники, я люблю мясо. Я бы поняла веганов, если б они просто не ели мясо и рыбу, но чем им молочка-то и яйца не катят? Я если б и захотела не смогла б им стать - бобовые и сою мой организм не принимает совсем, а без молока-масла-сметаны и яиц жить не могу. И не вижу смысла отказываться. Натуральная кожа красивее и долговечнее, мех теплее и опять же красивее и практичнее. Надо еще подумать, что вреднее для природы - одна натуральная шуба или куча искусственных. Во всем должна быть логика и целесообразность. Лучше б зеленые веганы боролись с пластиком и загрязнением среды...А остальное - мир таков. Не будем же мы тигров истреблять, чтоб оленей не ели? Или учить их бобы жрать. А в целом - ешьте , что хотите, а другим не мешайте есть, что они хотят. Хоть мозг врага, убитого в бою)))
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12 час.
Юрий Пережогин
Мало кто сегодня осознаёт Зачем вообще нужно это веганство, и почему оно появилось в нашем бытие. А из-за невежества, большинство веганов, проживают свои жизни с низким КПД (меньше, чем у паровоза), если они не духовны. Для кого веганство обязательно необходимо? Только для высокодуховным людям, которые твёрдо решили встать на ПУТЬ для божественного просветления. А для просветления необходима МЕДИТАЦИЯ (а это практика, а не теория). Невеждам эта практика чревата здоровьем и жизнью. Медитацией может начать заняться духовный чела (чела - человек вставший на ПУТЬ), когда полностью очистил своё физическое тело. А чтобы это произошло, необходимо не менее 10 лет веганства. Не так-то просто всё это! * То, что в наше время, живя в городе не на земле, а где-то высоко (этажи) в человейниках, духовному человеку достичь просветления практически невозможно. Постоянно нужны фрукты, овощи, ягоды, зелень разная и орехи. А самое главное, чтобы всё это было свежее. Очень и очень дорогое удовольствие!!! Особенно, это невозможно, если человек в пожилом возрасте, когда здоровье не позволяет часто бегать по магазинам.
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7 час.
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