Любители овощей: 7 мифов о веганстве

soylosan Деформация налицо. Не вижу статей как хорошо быть мясоедом. А вегано-вегетарианские сказки на каждом шагу. Активно, агрессивно, нахрапом. Правду с ложью вместе да покруче. Истерику в метро сложно забыть. Рядом сидит и ежится субтильный молодой человек. Аж изаертелся. Потом выдаёт я веган, ваша кожаная сумка давит на мои вибрации. А сумочка то из кожзама была. Вот вам и весь веган.

Ольга Лосева Да уж, кожезам, давящий на плечи - истерия! Я считаю, что веганы (если не по здоровью) точно психи, это такая новая религия. Я люблю животных, но люди хищники, я люблю мясо. Я бы поняла веганов, если б они просто не ели мясо и рыбу, но чем им молочка-то и яйца не катят? Я если б и захотела не смогла б им стать - бобовые и сою мой организм не принимает совсем, а без молока-масла-сметаны и яиц жить не могу. И не вижу смысла отказываться. Натуральная кожа красивее и долговечнее, мех теплее и опять же красивее и практичнее. Надо еще подумать, что вреднее для природы - одна натуральная шуба или куча искусственных. Во всем должна быть логика и целесообразность. Лучше б зеленые веганы боролись с пластиком и загрязнением среды...А остальное - мир таков. Не будем же мы тигров истреблять, чтоб оленей не ели? Или учить их бобы жрать. А в целом - ешьте , что хотите, а другим не мешайте есть, что они хотят. Хоть мозг врага, убитого в бою)))